Страны Евросоюза раскритиковали режим санкций против России

Ведущие страны Евросоюза призвали Брюссель изменить режим санкций, введенных в отношении России. В списке этих государств — Германия, Франция и Нидерланды.

Они просят скорректировать правила, чтобы обозначить исключения для поставок российских зерна и удобрений. Обратившиеся к руководству Евросоюза государства считают, что действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира.

Евросоюз ранее направил странам-членам инструкции по пропуску зерна и удобрений, однако правительства отдельных стран и транспортные операторы отмечают, что они недостаточно внятны, чтобы быть надежной юридической защитой.

В результате поставки срываются из-за опасений европейских компаний участвовать в транзакциях с российскими организациями или людьми, находящимися под санкциями.

Также отмечается, что европейские санкции в итоге оказались более серьезными, чем у США и Великобритании. В результате Евросоюз критикуют за препоны в торговле продовольствием и удобрениями.