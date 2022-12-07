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Путин пообещал разобраться с экипировкой военных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент Владимир Путин пообещал решить проблемы с экипировкой военнослужащих, об этом глава государства сказал в ходе заседания Совета по правам человека.

«По поводу проблем с экипировкой. Мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого нашего внимания, я бы просил вас дать дополнительную информацию», — обратился к собравшимся Путин.

Он также подчеркнул, что поддержка семей мобилизованных также должна оставаться в поле зрения государства. По его словам, это «святая обязанность руководителей всех уровней, общественных организаций».

«Это касается и своевременных выплат соответствующего денежного содержания, и просто бытовая помощь нужна многим семьям мобилизованных ребят. Я очень рассчитываю на то, что эта работа будет совместной и эффективной», — отметил президент.

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