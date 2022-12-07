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Лавров подтвердил готовность России к переговорам

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба ООН

Москва готова сесть за стол переговоров для решения конфликта на Украине, если в ее адрес поступит «серьезное предложение» и если требования России будут учтены, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать»,— сказал господин Лавров.

При этом глава МИД подчеркнул, что инициативы западных стран по трибуналу над Россией и репарациям Украине нелегитимны. По его словам, обсуждение таких мер — дискредитация Генеральной ассамблеи ООН.

Лавров уточнил, что согласно уставу ООН решения по созданию трибунала или по репарациям за счет российских активов может принимать только Совет Безопасности. Генеральная ассамблея такие решения принимать не уполномочена.

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