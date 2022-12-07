Путин обсудил нефтяной потолок с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин обсудил совместную работу в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайду аль-Нахайяном.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Главы государств затронули «ситуацию в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья», сообщается на сайте Кремля.

Путин и президент ОАЭ констатировали последовательное выполнение всеми участниками ОПЕК+ согласованных решений. Они также обсудили продвижение торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах.

Ранее страны Евросоюза, G7, а также Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, ограничение действует с 5 декабря. Москва собирается принять ответные меры до конца года.