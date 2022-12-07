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Мобилизованные получили право вернуться на прежнее место работы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправку, устанавливающую преимущественное право мобилизованных на занимаемую должность, если трудовой договор истечет во время военной службы.

Поправка также гарантирует мобилизованному другую вакантную должность или работу в случае отсутствия вакансии на ранее занимаемую им должность. Закон распространится на правоотношения, возникшие с 21 сентября.

В ноябре был принят пакет законов о правах мобилизованных. В частности, закон о трудовых гарантиях предусматривает приостановку трудового договора мобилизованного, в результате чего за ним сохраняется рабочее место.

Еще один закон освобождает мобилизованных и членов их семей от уплаты пеней ЖКХ. Третий предоставляет каникулы по потребительским и ипотечным кредитам мобилизованным и членам их семей.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ее рамках были призваны более 200 тысяч граждан.

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Экономика #Рынок труда
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