Лавров назвал главный движущий мотив Запада

Дальнейшее расширение НАТО остается основным движущим мотивом стран Запада в отношениях с другими странами, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада в отношениях не только с РФ, постсоветскими странами и странами бывшего Варшавского договора, которые уже практически все поглощены Североатлантическим альянсом, но и в целом в отношениях с другими регионами мира»,— цитирует «Коммерсантъ» Лаврова.

По его словам, «в средствах для достижения своих целей Запад не стесняется — когда ему это выгодно, когда нужно дестабилизировать те или иные рынки или, наоборот, положить руку на природные богатства какой-либо страны, без зазрения совести, зоной жизненных интересов объявляются земли в десятках тысяч миль от американских берегов».

Основная причина разбалансировки международной системы — нежелание западного меньшинства принять многополярные реалии и отказаться от «гегемонистских устремлений».

Лавров отметил, что установление многополярности в международных отношениях — длительный, но неизбежный процесс.