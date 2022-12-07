Роднина нашла плюсы в отсутствии сборной России на ЧМ по футболу

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина нашла плюсы в отсутствии сборной России на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Не знаю, было бы что делать сборной России на чемпионате мира или нет. Я только знаю одно: у наших болельщиков, любителей футбола, будет меньше разочарований. Будет больше впечатлений», — цитирует Роднину Legalbet.

Роднина также отметила, что невозможно сравнивать уровень чемпионата мира и товарищеских матчей, участие в которых приняла национальная сборная.

Осенью сборная России провела три товарищеских встречи. Футболисты победили Киргизию, а также в безголевую ничью сыграли с Таджикистаном и Узбекистаном.