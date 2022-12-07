Магнитные бури ожидаются в конце декабря этого года, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЕЗ.
Календарь магнитных бурь на декабрь показывает возможность возникновения явления 22, 25, 26, 27 и 28 декабря. Это будут слабые магнитные бури. Но не исключено, что особо чувствительные люди могут почувствовать недомогание.
Это предварительный прогноз на 27 дней. Точный прогноз магнитных бурь возможен не более, чем на сутки вперед.
Магнитная буря может длится от нескольких часов до нескольких суток. В разных частях земного шара магнитные бури имеют разную интенсивность.
ra9unxСкоро по Москве долбить начнут, позорище! Их сбить должны были еще на подлете нашей границе! Где наша...
Nik3316сравнить аэродром с ядерными боеголовками и обычный могут только не очень образованные люди...он еще...
pepelmetalВидимо мало Биев комбят, ещё просят!
Chubbchubbsиди дровами запасайся свинья хохлятся