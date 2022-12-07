Магнитные бури ожидаются в конце декабря этого года, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЕЗ.

Календарь магнитных бурь на декабрь показывает возможность возникновения явления 22, 25, 26, 27 и 28 декабря. Это будут слабые магнитные бури. Но не исключено, что особо чувствительные люди могут почувствовать недомогание.

Это предварительный прогноз на 27 дней. Точный прогноз магнитных бурь возможен не более, чем на сутки вперед.

Фото: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЕЗ

Магнитная буря может длится от нескольких часов до нескольких суток. В разных частях земного шара магнитные бури имеют разную интенсивность.