Рекордно вырос товарооборот между Россией и Китаем

Товарооборот между Китаем и Россией за первые 11 месяцев 2022 года увеличился в годовом исчислении на 32% и достиг рекордной отметки в 172,4 миллиарда долларов, сообщает Главное таможенное управление КНР.

На 47,5%, до 105,07 миллиарда вырос импорт Китаем российских товаров, в то время как китайский экспорт в Россию увеличился на 13,4%, составив 67,3 миллиарда долларов, приводит «Интерфакс» китайскую таможенную статистику.

В китайской таможне добавили, что около 60% российских поставок в Китай пришлись на углеводороды, значительную часть китайского экспорта в Россию составили промышленное оборудование, бытовая электроника, одежда и обувь.

В 2021 году торговля между Китаем и Россией составила 146,8 миллиарда долларов.