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Рекордно вырос товарооборот между Россией и Китаем

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба Министерства обороны РФ

Товарооборот между Китаем и Россией за первые 11 месяцев 2022 года увеличился в годовом исчислении на 32% и достиг рекордной отметки в 172,4 миллиарда долларов, сообщает Главное таможенное управление КНР.

На 47,5%, до 105,07 миллиарда вырос импорт Китаем российских товаров, в то время как китайский экспорт в Россию увеличился на 13,4%, составив 67,3 миллиарда долларов, приводит «Интерфакс» китайскую таможенную статистику.

В китайской таможне добавили, что около 60% российских поставок в Китай пришлись на углеводороды, значительную часть китайского экспорта в Россию составили промышленное оборудование, бытовая электроника, одежда и обувь.

В 2021 году торговля между Китаем и Россией составила 146,8 миллиарда долларов.

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