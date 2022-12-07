Дава вернулся к Бузовой в соцсетях

Блогер Дава поставил «лайк» под публикацией Ольги Бузовой в соцсети, где она хвастается новосельем. Пара рассталась в начале 2021 года после красивого романа.

Роман Бузовой и Давы стал первой публичной историей отношений телеведущей после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Молодые люди начали встречаться в 2019 году, роман завязался после совместной работы в клипе «Лайкер».

В январе 2021 года знаменитости сильно поссорились. Бузова обвиняла Даву в лицемерии и предательстве. Также ведущая заблокировала возлюбленного в соцсетях и попросила поклонников сделать последовать ее примеру.

После расставания карьера и популярность блогера пошла в гору. Он снялся в десятке телепроектов, его стали приглашать в жюри ТВ-шоу.

«Этому человеку нужна была Ольга Бузова как бренд, а не как просто Оля. Он хотел раскрутиться. И он изначально был провальным типажом. Мальчики, которые в таком возрасте на груди у мамы, — с ними все понятно», — говорила о Даве мама звезды Ирина Бузова в интервью Peopletalk.

В медиапространстве потепления между Давой и Бузовой замечено не было. Но в соцсетях, судя по всему, знаменитость разблокировала бывшего молодого человека. Поклонники ведущей уже начали мечтать о воссоединении пары в комментариях.