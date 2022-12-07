НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Дава вернулся к Бузовой в соцсетях

Источник:
Sibnet.ru
227 0
Фото: © кадр из клипа «Лайкер»

Блогер Дава поставил «лайк» под публикацией Ольги Бузовой в соцсети, где она хвастается новосельем. Пара рассталась в начале 2021 года после красивого романа.

Роман Бузовой и Давы стал первой публичной историей отношений телеведущей после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Молодые люди начали встречаться в 2019 году, роман завязался после совместной работы в клипе «Лайкер».

В январе 2021 года знаменитости сильно поссорились. Бузова обвиняла Даву в лицемерии и предательстве. Также ведущая заблокировала возлюбленного в соцсетях и попросила поклонников сделать последовать ее примеру.

После расставания карьера и популярность блогера пошла в гору. Он снялся в десятке телепроектов, его стали приглашать в жюри ТВ-шоу.

«Этому человеку нужна была Ольга Бузова как бренд, а не как просто Оля. Он хотел раскрутиться. И он изначально был провальным типажом. Мальчики, которые в таком возрасте на груди у мамы, — с ними все понятно», — говорила о Даве мама звезды Ирина Бузова в интервью Peopletalk.

В медиапространстве потепления между Давой и Бузовой замечено не было. Но в соцсетях, судя по всему, знаменитость разблокировала бывшего молодого человека. Поклонники ведущей уже начали мечтать о воссоединении пары в комментариях.

Еще по теме
Алла Пугачева оставила новое послание недоброжелателям
Почему Лепс подрался в Питере и что ему грозит
Вайкуле заявила, что содержала Советский Союз
«Мисс Земля-2022» и другие стихии. ФОТО
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Верещагин выбил друга из шоу «Звезды в Африке 3»
ВСУ посадили смертников в танки с заваренными люками
Раскрыто число погибших на аэродроме стратегической авиации
Геймерам предложили заработать на сдаче в аренду своих ПК
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев заверил, что сам пишет посты для телеграм-канала
Россия рассмотрит три варианта ответа на нефтяной потолок
Продажи автомобилей упадут до «дьявольского» числа
Губернаторам посоветовали запретить чиновникам выезд за рубеж
Самое обсуждаемое
36
США представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider
30
Раскрыто число погибших на аэродроме стратегической авиации
26
Соцсети сообщили о взрыве на аэродроме стратегической авиации
24
Российской экономике предсказали «стабильные и мрачные» времена
22
Россия отвергла потолок цен на нефть