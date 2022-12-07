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Продажи автомобилей упадут до «дьявольского» числа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам года снизятся на 60% и составят 664-666 тысяч штук. Это на 1 миллион машин меньше, чем в 2021 году.

Авторынок в 2022 году сократится на 60%, до 666 тысяч легковых машин и LCV, приводит «Коммерсантъ» прогноз автомобильного эксперта Владимира Беспалова.

Газета тоже оценила продажи автомобилей, основываясь на статистике Ассоциации европейского бизнеса, и пришла к аналогичным цифрам — падение в 60,2% до 663,9 тысячи автомобилей.

Аналитик Сергей Удалов считает, что цены не будут снижаться, пока есть «дефицит относительно бюджетных седанов — в том числе для каршеринга и такси». Он также не ждет значительного роста поставок марок из Китая.

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