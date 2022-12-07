Половина россиян сэкономит на новогодней елке

Почти 70% россиян сэкономят на новогодних тратах, они откажутся от натуральных елок и новых нарядов, сообщает результаты опроса Страховой Дома ВСК.

Более половины россиян в этом году откажутся от натуральной елки – таковы результаты опроса Страхового Дома ВСК. Так, 52% респондентов планируют установить искусственную ель, потому что это более экологично. 20% россиян купят живое дерево и украсят его старыми игрушками, сохранившимися еще с советских времен.

15% опрошенных не собираются наряжать елку, а дом украсят только небольшой еловой ветвью. В целом, 69% респондентов будут стараться быть сдержаннее в тратах на новый год.

Только на подарках россияне экономить не планируют – почти 44% респондентов закупят как можно больше новогодних сувениров, чтобы поздравить семью и друзей.

43% опрошенных будут провожать 2022 год в повседневной одежде, еще 39% - подберут праздничный наряд из того, что уже есть в гардеробе. Только 15% респондентов собираются купить новый костюм для встречи Нового года.