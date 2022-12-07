Эксперты перечислили признаки шопоголизма

Если жена оставляет в магазинах львиную часть семейного бюджета — это проблема. Как понять, что супруга страдает шопоголизмом и к кому обратиться за помощью?
Пройтись по магазинам — приятное и даже полезное занятие, позволяющее отвлечься от навязчивых мыслей и на время забыть о проблемах.
Женщины больше мужчин любят ходить по магазинам. так, расходы на одежду у представительниц слабого пола — в пять раз больше чем у сильного, на обувь — в 2,5 раза.
Но шопоголизм или ониомания — это зависимость. Человек чувствует навязчивое желание пойти в торговый центр или зайти на сайт интернет-магазина, чтобы купить ненужные ему вещи. Только так он может почувствовать себя счастливым.
Признаки шопоголизма
Шопинг, происходящий время от времени, не означает зависимость. Если жена раз в месяц наведывается в торговый центр за одеждой или товарами для дома, она — не шопоголик.
Симптомы у ониомании другие:
- Человек тратит на покупки больше, чем может себе позволить. Например, если женщина почти каждый вечер проводит в магазинах, и, несмотря на долги и отсутствие денег, лезет в кредит.
- После шопинга у человека появляется опустошение, чувство вины и стыда, как у алкоголика после срыва.
- Покупает больше, чем нужно. Например, берет пару свитеров, когда в шкафу уже девять висят мертвым грузом.
- Не хочет сознаваться семье в дорогой покупке. Прячет чеки, не говорит что и сколько стоит.
- Из-за этого оплачивает покупки кредитными картами.
- Открывает новые кредитные карты, чтобы позволить себе больше покупок.
- Через несколько дней возвращает купленные вещи в магазин, испытывая чувство вины.
- Готова поссориться с близкими, если они мешают тратить деньги на ненужные вещи.
- Использует поход по магазинам, как единственный способ избавиться от проблем.
- Верит рекламе.
Шопоголизм как вредная привычка проявляется при наличии четырех или более из этих форм поведения. Тогда можно предположить, что дама зависима от импульсивных и бесполезных покупок.
Избавиться от этого в одиночку сложно. Шопоголики, как алкоголики и наркоманы, испытывают психологическую «ломку» — тревогу, вину, депрессию.
В этой ситуации лучше обратиться к психотерапевту или найти группу поддержки, где люди с похожими проблемами поделятся опытом преодоления зависимости.
ra9unxСкоро по Москве долбить начнут, позорище! Их сбить должны были еще на подлете нашей границе! Где наша...
Nik3316сравнить аэродром с ядерными боеголовками и обычный могут только не очень образованные люди...он еще...
pepelmetalВидимо мало Биев комбят, ещё просят!
c2h5oh76очень интересно, кто из ципсошников, еще в сети ?