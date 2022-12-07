Эксперты перечислили признаки шопоголизма

Если жена оставляет в магазинах львиную часть семейного бюджета — это проблема. Как понять, что супруга страдает шопоголизмом и к кому обратиться за помощью?

Пройтись по магазинам — приятное и даже полезное занятие, позволяющее отвлечься от навязчивых мыслей и на время забыть о проблемах.

Женщины больше мужчин любят ходить по магазинам. так, расходы на одежду у представительниц слабого пола — в пять раз больше чем у сильного, на обувь — в 2,5 раза.

Но шопоголизм или ониомания — это зависимость. Человек чувствует навязчивое желание пойти в торговый центр или зайти на сайт интернет-магазина, чтобы купить ненужные ему вещи. Только так он может почувствовать себя счастливым.

Признаки шопоголизма

Шопинг, происходящий время от времени, не означает зависимость. Если жена раз в месяц наведывается в торговый центр за одеждой или товарами для дома, она — не шопоголик.

Симптомы у ониомании другие:

Человек тратит на покупки больше, чем может себе позволить. Например, если женщина почти каждый вечер проводит в магазинах, и, несмотря на долги и отсутствие денег, лезет в кредит.

После шопинга у человека появляется опустошение, чувство вины и стыда, как у алкоголика после срыва.

Покупает больше, чем нужно. Например, берет пару свитеров, когда в шкафу уже девять висят мертвым грузом.

Не хочет сознаваться семье в дорогой покупке. Прячет чеки, не говорит что и сколько стоит.

Из-за этого оплачивает покупки кредитными картами.

Открывает новые кредитные карты, чтобы позволить себе больше покупок.

Через несколько дней возвращает купленные вещи в магазин, испытывая чувство вины.

Готова поссориться с близкими, если они мешают тратить деньги на ненужные вещи.

Использует поход по магазинам, как единственный способ избавиться от проблем.

Верит рекламе.

Шопоголизм как вредная привычка проявляется при наличии четырех или более из этих форм поведения. Тогда можно предположить, что дама зависима от импульсивных и бесполезных покупок.

Избавиться от этого в одиночку сложно. Шопоголики, как алкоголики и наркоманы, испытывают психологическую «ломку» — тревогу, вину, депрессию.

В этой ситуации лучше обратиться к психотерапевту или найти группу поддержки, где люди с похожими проблемами поделятся опытом преодоления зависимости.