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Примета декабря: вороны на верхушках к морозу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Francisco M. Marzoa Alonso / CC BY-SA 2.5

Вороны могут предсказывать погоду зимой, когда будет мороз или снег, согласно народной примете, но орнитологи не видят большой связи между поведением птиц и погодой на улице.

Серые и черные вороны живут в городах, их часто можно встретить возле мусорных баков. Эти птицы оказались героями одной из зимних примет.

Вороны в воздухе вьются – перед снегом, на землю садятся — к оттепели, расселись на верхушках деревьев или крышах домов – к морозу, сидят на нижних ветках деревьев – на ветер, гласит народная примета.

Не ясно, как родилась эта примета, возможно, в результате наблюдений. Но птицы часто садятся на верхушки деревьев, на землю они могут спускаться ради поиска еды, поэтому связь с морозами и снегом трудно увидеть.

«Птицы прекрасно чувствуют перепады атмосферного давления. Как это моделирует их поведение, не знаю», — рассказала Sibnet.ru орнитолог Елена Шнайдер.

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Жизнь #Природа #Звери
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