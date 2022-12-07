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Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Омбудсмен полиции»

Осужденный за убийство восьми человек солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер». Но его пока не взяли.

Шамсутдинов записался добровольцем на спецоперацию, когда в тюменскую исправительную колонию №2 приехали представители ЧВК «Вагнер», пишет телеграм-канал «База» со ссылкой на свои источники. Но пока «вагнеровцы» его кандидатуру не одобрили.

Шамсутдинов в октябре 2019 года в войсковой части в Забайкалье, где проходил срочную службу, открыл стрельбу по военнослужащим, с которыми ранее несколько дней стоял в карауле. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали.

В январе 2021 года суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Что известно о ЧВК «Вагнер»

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