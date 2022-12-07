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Депутат призвал запретить чиновникам выезд за рубеж на Новый год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев попросил губернаторов запретить чиновникам ездить заграницу на новогодние праздники.

«Призываю запретить чиновникам выезжать из страны без какой-либо на то необходимости — дел государственной важности. В иных случаях все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов нашей страны, внутреннего туризма и поддержке наших бойцов», — цитирует РИА Новости обращение Хамзаева к губернаторам.

По мнению Хамзаева, каждый чиновник должен задать себе вопрос, «насколько корректно отдыхать в эти дни». Также он считает, что в других странах представители власти будут в опасности «в условиях развязанной во всем мире оголтелой русофобии и гибридной формы войны».

Подобную инициативу, но без обращения к главам российских регионов, Хамзаев предлагал и год назад. Тогда политик предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в новогодние праздники, чтобы развивать внутренний туризм и понять «болевые точки» в этой сфере.

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