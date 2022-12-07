Депутат призвал запретить чиновникам выезд за рубеж на Новый год

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев попросил губернаторов запретить чиновникам ездить заграницу на новогодние праздники.

«Призываю запретить чиновникам выезжать из страны без какой-либо на то необходимости — дел государственной важности. В иных случаях все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов нашей страны, внутреннего туризма и поддержке наших бойцов», — цитирует РИА Новости обращение Хамзаева к губернаторам.

По мнению Хамзаева, каждый чиновник должен задать себе вопрос, «насколько корректно отдыхать в эти дни». Также он считает, что в других странах представители власти будут в опасности «в условиях развязанной во всем мире оголтелой русофобии и гибридной формы войны».

Подобную инициативу, но без обращения к главам российских регионов, Хамзаев предлагал и год назад. Тогда политик предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в новогодние праздники, чтобы развивать внутренний туризм и понять «болевые точки» в этой сфере.