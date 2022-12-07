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Российское кино выживет без зарубежной музыки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Зарубежная музыка не так часто используется в российских фильмах и сериалах, поэтому уход западных лейблов не окажет сильного влияния на отечественное кино, считает режиссер Карен Шахназаров.

«Все зависит, конечно, от сюжета картины, но таких картин, которые построены на исполнении зарубежной музыки, не так много. Отечественная музыка достаточно развита, у нас отличные композиторы в кино работают. Будут платить нашим композиторам», — сказал НСНШахназаров.

Западные лейблы ушли из России из-за военной спецоперации. Многих зарубежных исполнителей не стало и на русских музыкальных площадках.

По словам Шахназарова, в российском кино иностранные песни использовались довольно редко и лишь в отдельных эпизодах.

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