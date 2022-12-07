Медведев заверил, что сам пишет посты для телеграм-канала

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что самостоятельно пишет посты в своем телеграм-канале. Ранее из-под его пера вышли «хрюкающие подсвинки», «бессловесные манкурты» и прочие люциферы с иблисами.

«Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "Ты что, сбрендил что ли?". Только я могу такое сделать», — цитирует ТАСС Медведева. Так он ответил на сомнения в его авторстве на встрече с активистами «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты».

По словам Медведева, чтобы у читателя было доверие, необходимо «говорить правду-матку». «Это ключ к тому, чтобы тебя слушали, читали, доверяли. Как только ты пытаешься каким-то образом вильнуть, что называется, это не оценят», — отметил он.

Медведев создал свой телеграм-канал 14 марта. Первый пост был опубликован 17 марта. На сегодняшний день он написал 214 постов.

Зампред часто использует необычную лексику. Он называл США «Альфа-самцом Пиндостаном», украинские власти — «врагами Христа и православной веры», а также говорил, что цель России в конфликте состоит в том, чтобы «остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис».