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Вышел трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение»

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал «Ведьмак: Происхождение» расскажет предысторию Ведьмака, в трейлере показали ключевых героев истории.

Сюжет сериала «Ведьмак: Происхождение» сосредоточен на событиях, которые привели к смешению миров и, соответственно, появлению в Неверлэнде людей, гномов, эльфов и других монстров.

Главные роли в сериале достались Софии Браун, Лоуренс О'Фуаран и Мишель Йео. Шоураннером станет Деклан де Барра. Премьера проекта состоится 25 декабря 2022 года на платформе Netflix.

Ранее сообщалось, что Генри Кавилл, исполнявший главную роль в «Ведьмаке», ушел из проекта. В четвертом сезоне играть его персонажа будет Лиам Хемсворт.

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