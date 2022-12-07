Вышел трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение»

Сериал «Ведьмак: Происхождение» расскажет предысторию Ведьмака, в трейлере показали ключевых героев истории.

Сюжет сериала «Ведьмак: Происхождение» сосредоточен на событиях, которые привели к смешению миров и, соответственно, появлению в Неверлэнде людей, гномов, эльфов и других монстров.

Главные роли в сериале достались Софии Браун, Лоуренс О'Фуаран и Мишель Йео. Шоураннером станет Деклан де Барра. Премьера проекта состоится 25 декабря 2022 года на платформе Netflix.

Ранее сообщалось, что Генри Кавилл, исполнявший главную роль в «Ведьмаке», ушел из проекта. В четвертом сезоне играть его персонажа будет Лиам Хемсворт.