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Мандарины из Южной Кореи заменят египетские в магазинах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Неурожай мандаринов в ряде стран, которые традиционно поставляют фрукты в Россию, привел к тому, что магазины закупают цитрусы в других государствах. Это отразится на цене.

Производство цитрусовых упало в среднем на 13% в Египте, Турции, Тунисе и другие — в предновогоднем сезоне это основные поставщики мандаринов в Россию. Мандарины не вызрели из-за плохой погоды.

Представитель Минсельхоза сообщил «Известиям», что на рынке появятся мандарины из других стран. Уже вырос импорт мандаринов из ЮАР (+35%), Марокко (+9%), Южной Кореи (+5%) и других стран. Кроме того, возобновились поставки из Китая.

Как выбрать сладкие мандарины?

Смена поставщиков отразится на цене. В прошлом сезоне эти цитрусовые можно было купить в среднем за 110 рублей за килограмм. В рознице средние цены на мандарины в этом году составляют 168 рублей за один килограмм.

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