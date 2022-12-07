Мандарины из Южной Кореи заменят египетские в магазинах

Неурожай мандаринов в ряде стран, которые традиционно поставляют фрукты в Россию, привел к тому, что магазины закупают цитрусы в других государствах. Это отразится на цене.

Производство цитрусовых упало в среднем на 13% в Египте, Турции, Тунисе и другие — в предновогоднем сезоне это основные поставщики мандаринов в Россию. Мандарины не вызрели из-за плохой погоды.

Представитель Минсельхоза сообщил «Известиям», что на рынке появятся мандарины из других стран. Уже вырос импорт мандаринов из ЮАР (+35%), Марокко (+9%), Южной Кореи (+5%) и других стран. Кроме того, возобновились поставки из Китая.

Смена поставщиков отразится на цене. В прошлом сезоне эти цитрусовые можно было купить в среднем за 110 рублей за килограмм. В рознице средние цены на мандарины в этом году составляют 168 рублей за один килограмм.