Число вакансий упало в Новосибирской области

Количество вакансий в Новосибирской области снизилось на 2,6% за месяц, тенденция на снижение длится уже второй месяц, сообщает служба исследований hh.ru.

Спрос на персонал в Новосибирской области снижается на протяжении последних двух месяцев: в ноябре по сравнению с октябрем число открытых вакансий уменьшилось на 2,6%, а месяцем ранее, в октябре относительно сентября, падение спроса составило -1,8%.

По Сибири в целом за последний месяц количество активных вакансий также снизилось на 2,1%, по России снижение спроса было менее заметным, на уровне 0,3%.

По итогам ноября в Новосибирской области сохраняется умеренный уровень конкуренции за работу: на одну вакансию в среднем приходится 4,6 резюме (при норме 5-6 резюме на вакансию), что говорит о том, что рынок труда остается в формате «рынка соискателя», и работодатели по-прежнему испытывают сложности с поиском ряда категорий специалистов.

В целом по России в ноябре индекс конкуренции достиг уровня 4,9 резюме на вакансию, в то время как в Сибирском ФО традиционно сохраняется более дефицитный рынок труда: здесь индекс конкуренции составил 4 резюме на вакансию, в среднем.