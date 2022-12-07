США заверили, что не поощряют Киев бить по территории России

Власти США не поощряют Киев наносить удары по территории России, но продолжат оказывать Украине военную помощь, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности [для нанесения таких ударов]», — приводит ТАСС заявление Блинкена.

По его словам, в Вашингтоне видели сообщения об ударах беспилотниками по российским военным аэродромам. «Но какой-то подробной информации у меня нет», — сказал госсекретарь.

Блинкен отметил, что США намерены продолжать оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты себя».