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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США заверили, что не поощряют Киев бить по территории России

Источник:
ТАСС
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Власти США не поощряют Киев наносить удары по территории России, но продолжат оказывать Украине военную помощь, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности [для нанесения таких ударов]», — приводит ТАСС заявление Блинкена.

По его словам, в Вашингтоне видели сообщения об ударах беспилотниками по российским военным аэродромам. «Но какой-то подробной информации у меня нет», — сказал госсекретарь.

Блинкен отметил, что США намерены продолжать оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты себя».

Тема: Военная операция на Украине
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