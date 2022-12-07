Россия рассмотрит три варианта ответа на нефтяной потолок

Российские власти обсуждают три варианта ответного механизма на введение странами G7 и ЕС потолка цен на российскую нефть.

В качестве первого варианта власти рассматривают полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве. Поставки будут блокироваться, в том числе если нефть будет покупаться через страны посредники.

Второй вариант предполагает запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.

Третий — введение так называемой индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена. Этот вариант наименее вероятен, отметил источник газеты.

Пока ни один из этих вариантов не был одобрен, возможны и другие альтернативы или их комбинация.

Страны G7, ЕС и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в 60 долларов за баррель для подчиненных им судов и территорий.