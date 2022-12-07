Дуров порадовался результатам монетизации Telegram

Павел Дуров подвел итоги первого года монетизации Telegram. Он отметил, что, несмотря на отсутствие таргетинга рекламы и сокрытие пользовательских данных от рекламодателей, мессенджер вышел на устойчивый путь к финансовому благополучию.

Подход к рекламе в Telegram учитывает прежде всего конфиденциальность, отметил Дуров в своем телеграм-канале. Никакие личные данные не используются для создания целевых кампаний и объявления показываются всем пользователям на равных условиях. Несмотря на это, реклама в мессенджере превзошла рынок.

Дуров отметил, что необязательная подписка Telegram Premium показала неожиданный результат и у нее есть все шансы затмить в будущем доходы от рекламы.

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«Telegram Premium, который мы представили всего 5 месяцев назад, быстро превысил 1 миллион подписчиков и стал одним из самых успешных примеров плана подписки на социальные сети, когда-либо запущенного», — написал Дуров.

Монетизация Telegram дает средства на поддержку, сервера, трафик и формирует зарплату сотрудников. Мессенджер не имеет обязательных подписок, а отображаемая реклама несет ненавязчивый характер.