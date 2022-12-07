Морозы задержатся в Новосибирске и соседних городах

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Сильные морозы ожидаются на этой неделе в Новосибирской,
Омской областях и в Алтайском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра
России Роман Вильфанд.
Морозы до 27-34 градусов прогнозируются в регионах юга
Западной Сибири.
«По-прежнему холодина будет на юге Западной Сибири — Омская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край», — сказал ТАСС Вильфанд.
С 7 по 11 декабря температура в регионах Западной Сибири прогнозируются на 7-16 градусов ниже климатической нормы.