Морозы задержатся в Новосибирске и соседних городах

Сильные морозы ожидаются на этой неделе в Новосибирской, Омской областях и в Алтайском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Морозы до 27-34 градусов прогнозируются в регионах юга Западной Сибири.

«По-прежнему холодина будет на юге Западной Сибири — Омская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край», — сказал ТАСС Вильфанд.

С 7 по 11 декабря температура в регионах Западной Сибири прогнозируются на 7-16 градусов ниже климатической нормы.