Небензя заявил о готовности России к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам для устранения причин, приведших к началу специальной военной операции на Украине, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«В ходе прений по тематике украинского кризиса в Генеральной Ассамблее мы фиксируем заинтересованность значительного большинства стран-членов в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине», — цитирует ТАСС Небензю.
По его словам, Москва реагирует на эти сигналы самым серьезным образом и подтверждает «готовность к переговорам, целью которых стало бы устранение причин, вынудивших нас начать специальную военную операцию на Украине».
«Эта логика встречает понимание почти у всех государств, кроме стран коллективного Запада и киевского режима», — отметил Небензя.
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pepelmetalВидимо мало Биев комбят, ещё просят!
Chubbchubbsиди дровами запасайся свинья хохлятся