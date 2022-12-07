Небензя заявил о готовности России к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам для устранения причин, приведших к началу специальной военной операции на Украине, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

«В ходе прений по тематике украинского кризиса в Генеральной Ассамблее мы фиксируем заинтересованность значительного большинства стран-членов в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине», — цитирует ТАСС Небензю.

По его словам, Москва реагирует на эти сигналы самым серьезным образом и подтверждает «готовность к переговорам, целью которых стало бы устранение причин, вынудивших нас начать специальную военную операцию на Украине».

«Эта логика встречает понимание почти у всех государств, кроме стран коллективного Запада и киевского режима», — отметил Небензя.