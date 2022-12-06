НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Магазины H&M в России закрылись

Источник:
РИА Новости
389 3
Фото: MediaPhoto.Org / CC BY 3.0

Все магазины шведского ретейлера H&M в России закрылись, сообщает пресс-служба компании. H&M работал на российском рынке с 2009 года.

В середине июля H&M объявила об уходе с российского рынка. Впоследствии компания временно возобновила работу торговых точек для продажи оставшихся товаров, поступивших до 24 февраля.

В сентябре шведская торговая компания стала ввозить в российские магазины новую коллекцию из Казахстана. Эксперты тогда отмечали, что это указывает на долгосрочные планы H&M остаться в России.

Однако 25 ноября в H&M сообщили о закрытии 114 из 146 магазинов в России — из-за ограничений, препятствующих операционной деятельности, а также непредсказуемости будущего.

Еще по теме
Минфин может установить минимальную цену на вино
Каждый второй ТЦ в России оказался под угрозой закрытия
Сыр с добавлением пантов марала разработали на Алтае
Почта России запустила доставку из европейских онлайн-магазинов
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Верещагин выбил друга из шоу «Звезды в Африке 3»
Выпуск двигателя 60-летней давности захотели возобновить в России
Байден согласился на переговоры с Путиным по Украине
ВСУ посадили смертников в танки с заваренными люками
Обсуждение (3)
Картина дня
Шойгу рассказал о потерях ВСУ
Бывший офицер ЦРУ раскрыл новую тактику Зеленского
Беспилотник ударил по аэродрому в Курске
Идентификацию геймеров предложили ввести в России
О самом главном
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Как правильно ставить свечку за упокой
Обилие внимания: как вычислить абьюзера в начале отношений?
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ra9unx

Скоро по Москве долбить начнут, позорище! Их сбить должны были еще на подлете нашей границе! Где наша...

Алёна 717832

Совсем мозгами тронулась, в Россию ее теперь надеюсь никогда не пустят. И правильно.

pepelmetal

Видимо мало Биев комбят, ещё просят!

mosquito__2010

Разбалансировка коллективного Запада зафиксирована достаточно чётко и уже пошла в прицнипе в разнос....