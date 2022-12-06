Магазины H&M в России закрылись

Все магазины шведского ретейлера H&M в России закрылись, сообщает пресс-служба компании. H&M работал на российском рынке с 2009 года.

В середине июля H&M объявила об уходе с российского рынка. Впоследствии компания временно возобновила работу торговых точек для продажи оставшихся товаров, поступивших до 24 февраля.

В сентябре шведская торговая компания стала ввозить в российские магазины новую коллекцию из Казахстана. Эксперты тогда отмечали, что это указывает на долгосрочные планы H&M остаться в России.

Однако 25 ноября в H&M сообщили о закрытии 114 из 146 магазинов в России — из-за ограничений, препятствующих операционной деятельности, а также непредсказуемости будущего.