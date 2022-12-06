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Идентификацию геймеров предложили ввести в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Российские власти обсуждают возможность введения идентификации пользователей компьютерных игр. Также предлагается установить запрет на регистрацию «небезопасных» для несовершеннолетних игровых аккаунтов.

Разработать систему идентификации пользователей компьютерных игр правительству предлагает комиссия Совета законодателей по информполитике, информационным технологиям и инвестициям.

Для идентификации геймеров планируется использовать российские системы — в частности, такие сервисы, как «Сбер ID» и «Яндекс ID». При этом для разработчиков игр установят соответствующие требования.

Ранее Госдума подняла вопрос возрастной маркировки компьютерных игр. Пока в России используется международная классификация, но она не всегда отвечает потребностям юных россиян, считают законодатели.

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Игры #Экшены #Законы
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ra9unx

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pepelmetal

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