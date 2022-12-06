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Бывший офицер ЦРУ раскрыл новую тактику Зеленского

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться нового витка эскалации, чтобы вовлечь НАТО в конфликт с Россией, заявил бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди.

По его словам, украинский лидер и его советники в настоящее время любой ценой пытаются добиться от России опрометчивого шага, который мог бы вызвать военную ответную реакцию НАТО и США.

Экс-агент ЦРУ напомнил, что ранее Зеленский уже предпринимал попытку столкнуть Североатлантический альянс с Москвой, обвинив последнюю в причастности к падению ракеты в Польше в середине ноября.

Произошедшие накануне атаки ВСУ по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях американский эксперт посчитал очередной попыткой подстрекательства. Он отметил, что это была провокация Киева, главной целью которой является ответная реакция Москвы.

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