Нападки, оскорбления, обвинения, манипуляции... Иногда время в рабочем коллективе становится испытанием, а профессиональная эффективность, несмотря на усиленные старания, падает — как личная, так и командная. Причина может быть в деструктивном поведении всего лишь одного коллеги. Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе?

Абьюз в коллективе может начаться с частичного или полного отсутствия коммуникации между коллегами, переработок у «самого слабого звена», выгорания ряда профессионалов и увольнений.

Абьюз — отношения, где существуют жертва и агрессор. Последний причиняет страдания: физические, моральные, психологические. Это всегда нарушение прав, в том числе на моральный и психологический комфор—т на работе.

В результате появляется кто-то один, кто позволяет себе враждебное и даже агрессивное поведение — как в детстве, когда одни травят других без каких-либо логических оснований для этого.

Как абьюзер проявляется в коллективе

Если несколько дней со стороны понаблюдать за коллективом, где окопался тиран, определить его можно почти всегда — у «насильников» есть поведенческие шаблоны. Сложнее сделать это, находясь внутри ситуации.

Линчевание и унижение

Самоутвердиться, унизив другого человека — отдушина для абьюзера. Они часто повышают голос без видимых на то причин, могут зацепиться за любую мелочь, чтобы продемонстрировать жертве всю мощь голосовых связок.

Внезапность прилюдной атаки приводит жертву в замешательство, заставляя оправдываться или замолкать, закрываться в себе. Именно этого и добивается агрессор.

Унижение — еще один способ психологического насилия. «Какое, какое у тебя, говоришь, образование? Среднее специальное? Понятно, "наш" потолок — ПТУ в Зажопинске».

Обесценивание профессиональных качеств

«Да кому нужен твой опыт, чему ты можешь научить?», «ты не делаешь ничего особенного», «подумаешь, достижение», «девятиклассник сделает лучше».

Подобные фразы абьюзер будет выдавать постоянно. Даже если жертва работает сутками и показывает достойные результаты. И, скорее всего, чем лучше будет работа, тем сильнее проявится прессинг со стороны агрессора.

При общем обесценивании чужих заслуг абьюзер обращает внимание даже на малейшие ошибки коллег. Некритичный промах будет гипертрофироваться, каждая «муха» доводиться до размеров «слона».

«Почему ты так сделал? Что тебе мешало сделать это нормально? Меня не интересуют твои отговорки. Профессионал не допустит такой ошибки. Вообще возникают сомнения в твоей компетентности».

Перекладывание ответственности

«Если бы ты работал лучше, этого не случилось бы», «я бы занялся этим, но из-за ваших косяков у меня нет времени», «я не успел это сделать, потому что из-за тебя мне приходится тянуть самые сложные задачи», «меня оштрафовали из-за вашей плохой работы».

Скорее всего, все это неправда. Просто абьюзер, плохо справившись со своими задачами и испытывая досаду, компенсирует негатив через критику, обвинения, перекладывание ответственности. «Насильник» заставляет людей сомневаться в их компетентности, и сам начинает выглядеть не таким уж плохим.

В итоге жертва под гнетом вины берет на себя задачи абьюезра, перерабатывает и плохо выполняет свою работу. При этом похвалы и благодарности от агрессора, конечно, не дождется. Только новые порции обвинений.

Эмоциональные качели

Утром коллега может мило болтать, рассказывая забавную историю из жизни, угощать печеньем. После обеда внезапно замолчать или сорваться на крик. А к вечеру он снова — «пушистый» лапочка.

«Абьюз цикличен. А абьюзеры — тонко чувствующие люди. Бывают моменты, когда абьюзер ведет себя адекватно, говорит: "Извини, сорвалась сегодня". Это путает жертву и заставляет ее верить, что насилие закончилось», — объясняет декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова.

Это и есть эмоциональные качели, которые дезориентируют жертву. Человек перестает понимать — правильно ли он оценивает ситуацию, действительно ли по отношению к нему проявляют агрессию, было ли желание унизить его, или это просто острое восприятие поведения эксцентричного коллеги.

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«Как понять, что осуществляется абьюз? По дискомфорту. Мы ощущаем, что на нас оказывают прямое или непрямое эмоциональное или моральное давление. Причем дискомфорт возникает сильный», — говорит заведующий психотерапевтическим отделением клиники «Инсайт» Игорь Лях.

Зачем и почему абьюзят коллег

На любой работе всегда есть некоторое количество насильственных действий: нормы, обязанности, заперты, ограничения. Они объективны и связаны с профилем деятельности. И нужно разделять — где реакция вызвана некачественным выполнением задач, а где враждебное поведение имеет личные причины.

Требования к исполнительности — не абьюз со стороны начальника. Если человек сорвал дедлайн по проекту и лишился премии — это не насилие, а последствия невыполнения работы в срок.

Абьюзер не требует результатов, он чаще вообще не заинтересован в эффективной работе коллег. Его цель — ухудшение психологического состояния других. Это дает ему возможность управления жертвами для получения выгоды.

«Это могут быть моральные и финансовые выгоды. Это такой скрытый рэкет. Часто абьюз связан с иерархией — любой новый член команды влияет на ее иерархическую структуру. И есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы иметь самое высокое место в иерархии», — добавляет Лях.

Как правило, абьюзером на работе становится тот, у кого есть предпосылки — нездоровая модель из детства, травмирующая ситуация дома, боязнь ответственности, неспособность к самокритике и т.д. И таких людей можно вычислить и спрогнозировать по очевидным признакам, например:

Часто это инфантильные люди. И именно поэтому компенсируют свою слабость, несостоятельность через агрессию, унижение. Абьюзер на самом деле психологически слабее жертвы.

Этические и моральные нормы в отношениях у тиранов искажены, они часто не понимают, что их поведение недопустимо.

В отличие от просто эмоциональных людей абьюзеры умеют контролировать себя и отлично «видят берега». Например, никогда не станут тиранить начальника, но отыграются на тех, кто ниже.

Абьюзер никогда не виноват. Он находит такие оправдания и аргументы, что противопоставить им нечего. Манипуляциями заставляет верить ему, а не жертве.

Поведение абьюзера невозможно предсказать и объяснить. На одну и ту же ситуацию реакция агрессора может быть от одобрительной до взрывной.

Как противостоять абьюзеру

Иногда абьюзер полностью осознает свои действия и даже выстраивает план искусных манипуляций, иногда осознает частично, а иногда действует совершенно бессознательно. Но это неважно. Если поведение коллеги деструктивно и становится проблемой для окружающих, его нужно корректировать. По крайней мере, пытаться.

Установка границ

Если не сказать агрессору, что его поведение неприемлемо, он не остановится. Молчание воспринимается как «зеленый свет».

«Он считает, что надо продолжать. А если мы ставим границу — со мной так нельзя — он начинает перестраиваться, выстраивать другую структуру поведения», — говорит Андронникова.

Лучше избегать разговора на повышенных тонах и ответа, начинающегося со слов «ты» и «вы». Ответы — «ты неправ», «вы зарываетесь», «ты орешь так, что у меня болят уши», «заткнись!» — тоже агрессия.

Именно ее и добивается абьюзер в ответ на свои провокации. Потому что это повод для последующей обиды или ее имитации! Тогда можно самому прикинуться жертвой и внушить истинной жертве чувство вины.

Конструктивный ответ лучше начинать с себя:

«Мне крайне неприятно это слышать. Если ты хочешь кричать — выйди на улицу и покричи»;

«Я считаю, что ты не имеешь права решать свои психологические проблемы за мой счет»;

«Я хорошо знаю свои обязанности, ты можешь еще раз перечитать свои и уточнить, есть ли там пункт, разрешающий оскорблять коллег».

Не скрывайте агрессора от руководства

Если прямой контакт с абьюзером не помогает, лучше призвать на помощь коллег, обладающих специальными навыками. В больших компаниях отношения в коллективе контролируют HR-специалисты.

«Если на предприятии есть кадровая служба, то первый шаг при столкновении с абьюзером – разговор с эйчаром. Ваша ситуация может вообще оказаться не абьюзом, а профессиональной нормой: какого-то рода запретом или влиянием на работника», — советует психотерапевт.

Любой агрессор был когда-то жертвой. Человек, выросший в абьюзивных отношениях, тоже становится абьюзером. Он не знает другой модели поведения.

Специально обученный эйчар есть далеко не во всех компаниях. В этом случае нужно обратиться к руководству. Самое плохое, что можно сделать — молча дуться на начальника, считая, что он не хочет повлиять на абьюзера.

«Часто возникает парадокс — работодатель заинтересован в качестве выполнения и своих обязательств, и обязательств сотрудников, а с другой стороны он иногда не видит, что происходит на местах», — подчеркивает Лях.

Именно поэтому стоит рассказать ему о деструктивном поведении коллеги, негативно влияющим на работу коллектива.

Решитесь на перемены

Если начальник отмахнулся от проблемы, или сам — агрессор, если окружающие пожимают плечами и молчат, коллега-абьюзер может почувствовать безнаказанность и утроить усилия.

Тогда почти все действия и слова «жертвы» не возымеют результата. Нет наказания — нет ответственности. В этом случае можно просить о переводе либо об увольнении — здоровая психика важнее любой работы, где человек подвергается ежедневным унижениям.