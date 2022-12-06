Медведева поцелуется с новым партнером в «Ледниковом периоде»

Фигуристка Евгения Медведева и актер Федор Федотов поцелуются в девятом выпуске шоу «Ледниковый период». Пара будет танцевать под знаменитое па-де-де из «Щелкунчика».
Первый канал объявил, что темой девятого выпуска «Ледникового периода» станет классическая музыка.
Евгения Медведева и Федор Федотов станцуют «Щелкунчика» Чайковского. «Такие высоченные поддержки – я совсем забыла, что Федя не профессионал! Женечка, тебе так идет этот образ блистательной тонкой балеринки!», — цитирует пресс-служба Первого канала реакцию на выступление Татьяны Навки.
Зрителей также увидят поцелуй Медведевой и Федотова, сообщил телеграм-канал «Светские хроники», опубликовав кадр со съемок. В этом же сезоне Медведева уже целовалась, но с партнером Даней Милохиным, который ушел из шоу.
У Марата Башарова и Оксаны Домниной будет веселый номер под увертюру Россини к опере «Сорока-воровка». Они изобразят супружескую пару, которая не поделила подушку.
Татьяна Тотьмянина покажет себя настоящим бойцом, во время выступления с Иваном Колесниковым. Она упадет и получит серьезную травму колена, но докатает номер, превозмогая боль. В конце фигуристка расплачется.
Девятый выпуск «Ледникового периода» покажут 10 декабря в 18.20 на Первом канале.
ra9unxСкоро по Москве долбить начнут, позорище! Их сбить должны были еще на подлете нашей границе! Где наша...
Алёна 717832Совсем мозгами тронулась, в Россию ее теперь надеюсь никогда не пустят. И правильно.
mosquito__2010Разбалансировка коллективного Запада зафиксирована достаточно чётко и уже пошла в прицнипе в разнос....
pepelmetalВидимо мало Биев комбят, ещё просят!