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Медведева поцелуется с новым партнером в «Ледниковом периоде»

Источник:
Sibnet.ru
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Фигуристка Евгения Медведева и актер Федор Федотов поцелуются в девятом выпуске шоу «Ледниковый период». Пара будет танцевать под знаменитое па-де-де из «Щелкунчика».

Первый канал объявил, что темой девятого выпуска «Ледникового периода» станет классическая музыка.

Евгения Медведева и Федор Федотов станцуют «Щелкунчика» Чайковского. «Такие высоченные поддержки – я совсем забыла, что Федя не профессионал! Женечка, тебе так идет этот образ блистательной тонкой балеринки!», — цитирует пресс-служба Первого канала реакцию на выступление Татьяны Навки.

Зрителей также увидят поцелуй Медведевой и Федотова, сообщил телеграм-канал «Светские хроники», опубликовав кадр со съемок. В этом же сезоне Медведева уже целовалась, но с партнером Даней Милохиным, который ушел из шоу. 

Фото: © телеграм-канал «Светские хроники»

У Марата Башарова и Оксаны Домниной будет веселый номер под увертюру Россини к опере «Сорока-воровка». Они изобразят супружескую пару, которая не поделила подушку.

Татьяна Тотьмянина покажет себя настоящим бойцом, во время выступления с Иваном Колесниковым. Она упадет и получит серьезную травму колена, но докатает номер, превозмогая боль. В конце фигуристка расплачется.

Девятый выпуск «Ледникового периода» покажут 10 декабря в 18.20 на Первом канале.

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