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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу рассказал о потерях ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские силы за ноябрь потеряли более 8300 военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 бронемашин, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Вооруженные силы России продолжают освобождать Донбасс. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка. На Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях нанесен значительный урон живой силе и технике Вооруженных сил Украины», — уточнил Шойгу.

По его словам, российские военные наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления, предприятиям оборонного комплекса.

Министр обороны отметил, что армия России защищает критически важные объекты на освобожденных территориях. В частности, принимаются все меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Россия классифицирует атаки на ЗАЭС как ядерный терроризм, подчеркнул Шойгу.

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Оборона #Армия #Конфликты
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