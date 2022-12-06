Молодая омичка умерла в фитнес‑клубе

Женщина умерла в фитнес-клубе Омска из-за разрыва аневризмы головного мозга, сообщает СУ СК РФ по региону.

В понедельник, 5 декабря, в фитнес-клубе SuperClub в Омске 34-летняя женщина во время тренировки потеряла сознание и умерла.

По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате разрыва аневризмы головного мозга. Следователи проводят проверку.

От 10% до 15% пациентов с разрывом аневризм погибают еще до госпитализации. Причинами появления аневризм — инфекции, атеросклероз, врожденные аномалии кровеносной системы, травмы головы и повышенное давление.