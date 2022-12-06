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Молодая омичка умерла в фитнес‑клубе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: dronepicr / CC BY 2.0

Женщина умерла в фитнес-клубе Омска из-за разрыва аневризмы головного мозга, сообщает СУ СК РФ по региону.

В понедельник, 5 декабря, в фитнес-клубе SuperClub в Омске 34-летняя женщина во время тренировки потеряла сознание и умерла.

По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате разрыва аневризмы головного мозга. Следователи проводят проверку.

От 10% до 15% пациентов с разрывом аневризм погибают еще до госпитализации. Причинами появления аневризм — инфекции, атеросклероз, врожденные аномалии кровеносной системы, травмы головы и повышенное давление.

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ЧП #Происшествия #Омск
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