Врач перечислила, чем опасна ванна для здоровья

Прием ванны снижает уровень гормона стресса кортизола и улучшает обмен веществ, но есть и минусы, которые процедура несет для здоровья, сообщила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

«Основной плюс ванны в ее гипертермическом воздействии. Сосуды расширяются, кровоток разгоняется, частота сердечных сокращений увеличивается на 40-50%, поступает больше кислорода. Снижается уровень кортизола, улучшается обмен веществ. С потом выходят токсины и шлаки, организм обновляется», — написала Павлова в телеграм-канале.

Она отметила, что среди минусов то, что ванна сильнее сушит кожу, чем душ.В теплой воде раскрываются и глубже очищаются поры, активнее смывается кожный жир.

В итоге исчезает защитный слой, возможны раздражения, шелушение. Эту проблему можно решить добавлением в ванну специальных масел, например, кокосового.

Также с точки зрения гигиены лежать в том, что только что смыл с себя, тоже не очень правильно. Это остатки шампуня, геля, и грязь с тела.

«Остальные минусы связаны с чрезмерно долгим нахождением в слишком горячей ванне. Это резкое снижение сахара, нарушение PH-баланса в женских половых органах, скачки давления. Поэтому рекомендуется лежать в воде с температурой не выше 38 градусов, не более 15 минут», — написала врач.