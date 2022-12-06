Смартфоны Samsung будут считывать отпечатки нескольких пальцев экраном

Samsung работает над технологией, позволяющей считывать отпечатки нескольких пальцев одновременно с помощью экрана. Использование, например, трех позволяет усилить защиту в 2,5 миллиона раз.

Новая технология будет работать по всей площади экрана, сообщает SamMobile со ссылкой на документы Samsung Display. Это упростит ее использование и позволит сканировать отпечатки практически незаметно, просто взяв смартфон в руки.

Директор французской ISORG, занимающейся разработкой сканеров отпечатков, Дейтер Мэй сообщил в интервью Oled-Info, что Samsung может внедрить свою технологию в новые OLED-панели уже в ближайшее время и плотно занимается разработкой.

Мэй считает, что панели OLED 2.0 будут выпущены уже в 2025 году. Ожидается, что Samsung станет первым производителем, использующим сканирование нескольких отпечатков пальцев и не будет испытывать конкуренции со стороны Apple, уделяющей основное внимание Face ID.