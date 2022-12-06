Почему Лепс подрался в Питере и что ему грозит

Григорий Лепс снова оказался в центре скандала, на этот раз ему грозит судебное разбирательство. Артист в драке сломал нос петербуржцу, а тот пожаловался в полицию. Почему такое произошло и чем обернется дебош для артиста?

История началась с большого сольного концерта в Санкт-Петербурге. Как рассказал певец в телеграм-канале, он уже тогда плохо себя чувствовал.

«Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел...» — написал Лепс.

Возможно, именно из-за дурного самочувствия Лепс нагрубил девушкам, которые хотели сделать с ним селфи. После выступления он поехал в бар, чтобы снять стресс.

По информации издания «Фонтанка», Григорий Лепс пришел в один из баров в Питере, чтобы выпить. Там он столкнулся с другим посетителем заведения. Между ними завязался конфликт, окончившийся сломанным носом петербуржца.

Последствия драки

Поскольку официальных комментариев по поводу инцидента сторона Лепса не дала, в СМИ обсуждают две версии. В первой гость бара сам «докопался» до Лепса. Во второй — Лепс предложил сыграть мужчине в нарды на крупную сумму, но после отказа «наехал» на гостя и вызвал на драку.

Итог драки — сломанный нос петербуржца. Именно поэтому мужчина и написал заявление в полицию на своего обидчика Григория Лепса. Артист, хоть и был с тремя охранниками, но сам ударил соперника. Это зафиксировала видеокамера.

В отношении Григория Лепса возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), сообщает «Коммерсантъ». Санкции статьи предусматривают штраф до 40 тысяч рублей или арест сроком до четырех месяцев.

Адвокат потерпевшего Евгений Хейфец сообщил, что его клиент не исключает мирового соглашения с Григорием Лепсом, но при определенных условиях.

«Это он будет решать исходя из поведения той стороны. Если он будет как Михаил Ефремов себя вести, то вряд ли», — цитирует Газета.Ru адвоката.