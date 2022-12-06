Игры Xbox подорожают до 70 долларов

Xbox планирует повысить цены на консольные игры нового поколения с 60 до 70 долларов. Компания объяснила это возросшим масштабом и технической сложностью предстоящих проектов.

Игры, созданные для Xbox Series X/S, включая Forza Motorsport, Redfall и Starfield, запланированные на 2023 год будут стоить 69,99 долларов (4,3 тысячи рублей), сообщает портал IGN со ссылкой на представителя Xbox. Региональные цены могут отличаться, но данных для конкретных стран пока не предоставлено.

«Эта цена отражает содержание, масштаб и техническую сложность этих игр. Как и все игры, разработанные нашими командами на Xbox, они также будут доступны с Game Pass в день запуска», — сообщил представитель Xbox.

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О росте цен предупреждал глава Xbox Фил Спенсер. Он заявил, что компания не сможет поддерживать низкие цены вечно, но обещал не повышать стоимость игр перед рождественскими и новогодними праздниками и сделать это в следующем году.

Xbox не первая компания, поднявшая минимальные цены на ААА-игры. Sony, Ubisoft и Take-Two Interactive уже объявили о ценах в 70 долларов на некоторые новые проекты. Sony, в частности, сообщала, что обсуждала еще более значительное повышение.