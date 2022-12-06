Свиной грипп выявили в 74 регионах России

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали свиной грипп в 74 регионах России, сообщает пресс-службе ведомства.

«В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%). Так называемый "свиной грипп" выявлен уже в 74 субъектах», — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что свиной грипп (H1N1) стал активно распространяться в этом сезоне, поэтому большое значение приобретает вакцинация.

По его словам, непривитым от гриппа людям следует привиться. Мурашко также напомнил о необходимости ревакцинироваться от коронавируса.