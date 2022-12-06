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Подсанкционные компании освободят от части налогов

Источник:
РБК
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Фото: Ludvig14 / CC BY-SA 3.0

Минфин России разработал поправки в Налоговый кодекс, которые позволят подсканкционным компаниям не учитывать в налоговой базе доходы от продажи акций в уставном капитале других организаций.

«Это позволит ограничить расширение санкционного воздействия на такие компании, а также обеспечит стабилизацию финансового состояния организаций, ранее не планировавших продажу активов», — сообщили РБК изданию в пресс-службе Минфина.

Эксперты говорят, эта мера призвана снизить налоговую нагрузку на подсанкционные компании, которые вынуждены продавать акции дочерних предприятий, чтобы защитить их от действия санкционного «правила 50%».

По этому правилу под ограничения автоматически подпадает компания, если более половины в ней принадлежит физическому или юридическому лицу, включенному в санкционные списки.

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