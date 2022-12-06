Результаты поиска Google стали бесконечными

Google начал разворачивать «бесконечную» страницу поиска. По аналогии со многими социальными сетями лента стала автоматически подгружать новые результаты и не ограничивается десятью ссылками.

«Начиная с сегодняшнего дня, мы вводим непрерывную прокрутку на рабочем столе на английском языке в США, чтобы вы могли продолжать легко просматривать больше результатов поиска», — говорится в сообщении в официальном аккаунте Google в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Яндекс» выпустил новую версию поиска

Уточняется, что «бесконечность» на самом деле объединяет первые шесть страниц результатов. Этого, как правило достаточно, чтобы найти искомое в одной ленте, ведь пользователи редко переходят дальше второй-третьей страницы.

Бесконечная лента результатов поиска начала запускаться пока только в США. О сроках выхода для пользователей в других странах не сообщается.