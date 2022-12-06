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США поставят Тайваню самую совершенную версию ракет Patriot

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: Ministerie van Defensie / CC0

США предложили Тайваню купить до 100 самых современных зенитных ракетных комплексов Patriot, говорится в официальном уведомлении Госдепа в конгресс.

Это предложение касается поставки ракет Patriot Pac-3. Это гораздо более совершенные ракеты, чем ранее поставленные США Тайваню, приводит «Интерфакс» сообщение американских СМИ.

Ранее сообщалось, американские законодатели готовы выделить до 10 миллиардов долларов на укрепление обороны Тайваня в связи «растущей напряженностью и угрозами со стороны Китая».

В то же время представитель конгресса высказывали опасения, что массированная военная помощь Украине ведет к задержкам поставок оружия Тайваню на сумму почти 19 миллиардов долларов.

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