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Иммунолог посоветовала не налегать на мандарины

Источник:
Sibnet.ru
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Очищенный мандарин
Фото: © Sibnet.ru

Большое количество съеденных мандаринов может навредить желудку, сказаться на внешности и вызвать кожную реакцию, похожую на аллергию, сообщила клинический иммунолог, аллерголог, кандидат медицинских наук Марина Арьяева.

Мандарины перед Новым годом в России закупают с лихвой. По разным оценкам, продажи этих фруктов перед праздниками увеличиваются вдвое. Однако после вечера, проведенного возле тарелки с цитрусовыми, многие замечают высыпания на коже.

Люди считают, что это аллергия и спешат отказаться от любимых фруктов. Но, это поспешный вывод.

«Истинная аллергия встречается не так часто. Обычно человек съедает один мандарин, потом еще и еще. После этого на коже может появиться покраснение или начаться зуд, и человек считает, что у него аллергия. На самом деле это не так», — отметила медик.

Какие мандарины вкуснее?

Скорее всего — это пищевая непереносимость, «протест» желудочно-кишечного тракта. Кожная реакция на цитрусовые появляется из-за обилия салициловой кислоты. Она расширяет капилляры, а попадая на слизистую желудка, кислота может ее раздражать. Из-за этого и появляются высыпания.

Истинная аллергия характеризуется почти мгновенным покраснением и отеками на коже.

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