Депутаты внесут законопроект о тринадцатой пенсии

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во вторник, 6 декабря, внесут законопроект, предлагающий ввести с декабря 2022 года выплату дополнительной «тринадцатой» пенсии по старости.

«Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая тринадцатая пенсия)», — говорится в пояснительной записке.

Лидер партии Сергей Миронов считает, что пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, и государство обязано поддерживать их дополнительными выплатами.

«Да и сроки такой выплаты неслучайны. Люди перед праздниками начинают активнее брать в долг. Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам», — цитирует ТАСС Миронова.

Законопроект предполагает и двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости по достижению 70 лет. Сейчас такая норма предусмотрена для 80-летних граждан.