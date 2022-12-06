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Депутаты внесут законопроект о тринадцатой пенсии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во вторник, 6 декабря, внесут законопроект, предлагающий ввести с декабря 2022 года выплату дополнительной «тринадцатой» пенсии по старости.

«Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая тринадцатая пенсия)», — говорится в пояснительной записке.

Лидер партии Сергей Миронов считает, что пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, и государство обязано поддерживать их дополнительными выплатами.

«Да и сроки такой выплаты неслучайны. Люди перед праздниками начинают активнее брать в долг. Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам», — цитирует ТАСС Миронова.

Законопроект предполагает и двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости по достижению 70 лет. Сейчас такая норма предусмотрена для 80-летних граждан.

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