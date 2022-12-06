НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Шоу «Импровизация» на ТНТ закрыли

Источник:
Sibnet.ru
541 0
Фото: © Improvisation_tnt, t.me/Improvisation_tnt

Шоу «Импровизация» больше не будет выходить на ТНТ, участники проекта сообщили о ее официальном закрытии.

«Телеканал ТНТ в связи со своей новой стратегией принял решение закрыть шоу "Импровизация"», — говорится в сообщении коллектива втелеграм-канале.

Юмористическая программа «Импровизация» выходила на ТНТ шесть лет. Ее вел Павел Воля и комики Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Арсений Попов. В гости к артистам приходили знаменитости, которые принимали участие в импровизационных сценках.

По словам участников команды, запланированные выступления в городах России остаются в силе.

Еще по теме
Судьи «Маски. Танцы» не угадали, кто прячется в Свекле
Верещагин выбил друга из шоу «Звезды в Африке 3»
Раскрыты подробности новогоднего фильма «СамоИрония судьбы»
Дава удивил участников «Наследников и самозванцев» предательством
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Верещагин выбил друга из шоу «Звезды в Африке 3»
Астролог предсказал перенос столицы России
Выпуск двигателя 60-летней давности захотели возобновить в России
Байден согласился на переговоры с Путиным по Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Поездку Путина на Mercedes вместо Aurus объяснили
Танкеры с нефтью встали в пробку из‑за «потолка» цен
Посол Доминиканы увидел плюсы в санкциях для автопрома России
Оливер Стоун назвал подлинного виновника конфликта на Украине
О самом главном
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Как правильно ставить свечку за упокой
Обилие внимания: как вычислить абьюзера в начале отношений?
Все статьи
Топ комментариев

Алёна 717832

Совсем мозгами тронулась, в Россию ее теперь надеюсь никогда не пустят. И правильно.

ra9unx

Скоро по Москве долбить начнут, позорище! Их сбить должны были еще на подлете нашей границе! Где наша...

mosquito__2010

Разбалансировка коллективного Запада зафиксирована достаточно чётко и уже пошла в прицнипе в разнос....

nicollaich

Кроссовер априори 4 вд. Неинтересно.