Шоу «Импровизация» на ТНТ закрыли

Шоу «Импровизация» больше не будет выходить на ТНТ, участники проекта сообщили о ее официальном закрытии.
«Телеканал ТНТ в связи со своей новой стратегией принял решение закрыть шоу "Импровизация"», — говорится в сообщении коллектива втелеграм-канале.
Юмористическая программа «Импровизация» выходила на ТНТ шесть лет. Ее вел Павел Воля и комики Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Арсений Попов. В гости к артистам приходили знаменитости, которые принимали участие в импровизационных сценках.
По словам участников команды, запланированные выступления в городах России остаются в силе.
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ra9unxСкоро по Москве долбить начнут, позорище! Их сбить должны были еще на подлете нашей границе! Где наша...
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nicollaichКроссовер априори 4 вд. Неинтересно.