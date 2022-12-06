Шоу «Импровизация» на ТНТ закрыли

Шоу «Импровизация» больше не будет выходить на ТНТ, участники проекта сообщили о ее официальном закрытии.

«Телеканал ТНТ в связи со своей новой стратегией принял решение закрыть шоу "Импровизация"», — говорится в сообщении коллектива втелеграм-канале.

Юмористическая программа «Импровизация» выходила на ТНТ шесть лет. Ее вел Павел Воля и комики Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Арсений Попов. В гости к артистам приходили знаменитости, которые принимали участие в импровизационных сценках.

По словам участников команды, запланированные выступления в городах России остаются в силе.