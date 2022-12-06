США стали подлинными виновниками конфликта в Донбассе — Вашингтон вооружил Украину против России, заявил американский режиссер Оливер Стоун.

«Все только кричат: "Русские нападают". А кто это спровоцировал?» — задался вопросом Стоун в интервью сербской газете Politika. «Что в Донбассе происходило с 2014 года, сколько людей уехали оттуда, потому что США активно вооружали украинскую армию», — сказал режиссер.

По его словам, «с 2014 года Украина больше не была нейтральной, она была против России, и это то, что нарушило равновесие». «Как и все, каждая война имеет свои причину и следствие, но мы не обращаем на это внимания», — отметил Стоун.

США «нарушают правила, когда хотят», но при этом осуждают страны, нарушающие «линию мирового порядка», подчеркнул режиссер.