Оливер Стоун назвал подлинного виновника конфликта на Украине

США стали подлинными виновниками конфликта в Донбассе — Вашингтон вооружил Украину против России, заявил американский режиссер Оливер Стоун.
«Все только кричат: "Русские нападают". А кто это спровоцировал?» — задался вопросом Стоун в интервью сербской газете Politika. «Что в Донбассе происходило с 2014 года, сколько людей уехали оттуда, потому что США активно вооружали украинскую армию», — сказал режиссер.
По его словам, «с 2014 года Украина больше не была нейтральной, она была против России, и это то, что нарушило равновесие». «Как и все, каждая война имеет свои причину и следствие, но мы не обращаем на это внимания», — отметил Стоун.
США «нарушают правила, когда хотят», но при этом осуждают страны, нарушающие «линию мирового порядка», подчеркнул режиссер.
Алёна 717832Совсем мозгами тронулась, в Россию ее теперь надеюсь никогда не пустят. И правильно.
ra9unxСкоро по Москве долбить начнут, позорище! Их сбить должны были еще на подлете нашей границе! Где наша...
mosquito__2010Разбалансировка коллективного Запада зафиксирована достаточно чётко и уже пошла в прицнипе в разнос....
nicollaichКроссовер априори 4 вд. Неинтересно.