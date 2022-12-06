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Боррель призвал не торопиться с гарантиями безопасности России

Источник:
ТАСС
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Фото: European Parliament from EU / CC BY 2.0

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает необходимым в первую очередь обсуждать гарантии безопасности для Украины и только потом для России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее по итогам своего визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.

Боррель же выразил мнение, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины «должен осуществляться в соответствии с нормами международного права» путем предоставления Киеву гарантий безопасности.

«Что касается [гарантий безопасности] для России, то об этом мы поговорим позже», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, «чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС».

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