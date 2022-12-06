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США тайно модифицировали системы HIMARS для Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: CNE CNA C6F / Public Domain Mark

США тайно модифицировали переданные Украине HIMARS, чтобы Киев не смог использовать их для запуска ракет большой дальности и атаковать территорию России.

Администрация Белого дома посчитала такие действия необходимыми, чтобы снизить риск военного конфликта с Москвой, пишет американское издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

На сегодня Украине передали 20 установок HIMARS, однако они изменены — в украинской конфигурации системы не могут запускать ракеты большой дальности, в том числе ATACMS, с радиусом действия более 300 километров.

США отказали Украине в предоставлении таких ракет, однако изменение гарантирует, что установки не смогут использоваться для их запуска, если удастся приобрести дальнобойные ракеты из других источников.

Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS способна точно поражать цель на огромных расстояниях благодаря боеприпасам со спутниковым GPS-наведением.

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Оборона #Оружие
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