Родители детей-инвалидов получат дополнительные выходные

Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении 24 дополнительных выходных дней подряд родителям детей-инвалидов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, родителям, опекунам или попечителям детей-инвалидов теперь разрешено однократное использование до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд.
Предоставление таких выходных будет согласовываться с работодателем в случае использования более четырех таких дней. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
Инициатива позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также будет способствовать развитию системы социальной защиты.
Алёна 717832Совсем мозгами тронулась, в Россию ее теперь надеюсь никогда не пустят. И правильно.
Times SquareА те миллиарды долларов что правительство годами хранило в Западных банках а теперь пыль глотает в попытках...
mosquito__2010Разбалансировка коллективного Запада зафиксирована достаточно чётко и уже пошла в прицнипе в разнос....
SnikolasВсё правильно, а то видите ли захотели по дешевке Российскую нефть, нати вукусите западенцы.