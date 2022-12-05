Родители детей-инвалидов получат дополнительные выходные

Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении 24 дополнительных выходных дней подряд родителям детей-инвалидов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, родителям, опекунам или попечителям детей-инвалидов теперь разрешено однократное использование до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд.

Предоставление таких выходных будет согласовываться с работодателем в случае использования более четырех таких дней. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Инициатива позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также будет способствовать развитию системы социальной защиты.