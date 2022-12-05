Утверждена новая ежемесячная выплата из материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, часть средств материнского капитала может ежемесячно отправляться нуждающимся, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

Родитель, оформивший материнский капитал, сможет подать заявление на ежемесячную выплату в Фонд пенсионного и социального страхования лично, через портал «Госуслуг» или в МФЦ.

Ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. Такая выплата может быть назначена на каждого ребенка.

Выплата подлежит перерасчету в случае изменения величины прожиточного минимума для детей, но заявление для перерасчета подавать не нужно, государство сделает это самостоятельно.