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Кадыров стихами обратился к Зеленскому

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в стихах, соответствующий пост опубликован в телеграм-канале главы Чечни.

Чеченский лидер назвал Зеленского «клоуном» и «гением лицедейства», которому плевать на страну и народ, а также обвинил его в «гнусных делах» и разжигании «вселенского пожара».

Ранее Кадыров придумал Зеленскому новую должность. По словам чеченского лидера, после завершения конфликта он будет «главным уборщиком» на проспекте имени Путина в столице Чечни.

«Зеленского привезем в Грозный и назначим его там главным уборщиком. Он будет чистить проспект днем и ночью», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

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