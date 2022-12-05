Кадыров стихами обратился к Зеленскому

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Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в стихах, соответствующий пост опубликован в телеграм-канале главы Чечни.
Чеченский лидер назвал Зеленского «клоуном» и «гением
лицедейства», которому плевать на страну и народ, а также обвинил его в «гнусных
делах» и разжигании «вселенского пожара».
Ранее Кадыров придумал Зеленскому новую должность. По словам чеченского лидера, после завершения конфликта он будет «главным уборщиком» на проспекте имени Путина в столице Чечни.
«Зеленского привезем в Грозный и назначим его там главным уборщиком. Он будет чистить проспект днем и ночью», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.